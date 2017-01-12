19 осужденным по делу о теракте в Актобе сократили срок по амнистии

Отметим, что жалобы подавали 20 осужденных за недонесение и укрывательство, но одному из них отказали в смягчении наказания. Также приговор оспаривали 8 участников террористической группы.

Один из участников террористической группы с приговором согласился. 19 осужденным неотбытая часть наказания была сокращена на одну четверть. Приговор вступил в законную силу.

Решение пересмотрели по апелляционным жалобам осужденных, а также их адвокатов и защитников.

Отмечается, что в отношении участников террористической группы Куанышбаева Ж. Н., Акпанбетова А. Н., Куанышбаева Б. Б, Танатарова А. Н, Рахметова А. Н., Садихова А. Н., Имангалиева А. Б, Абдрахманова А. Н., а также осужденного Нурмуханова А. А. приговор суда от 28 ноября 2016 года был оставлен без изменения. Н., а также осужденные Сейткалиев С. Н., согласившись с приговором суда, не обжаловали его, сообщили в суде.

Там также пояснили, Н., в действиях которого был признан рецидив преступления, приговор также оставили без изменения. Как сообщалось ранее, семь участников теракта в Актобе получили пожизненное лишение свободы. А еще двое — 25 лет и 22 года лишения свободы.

Приговором суда все 29 подсудимых признаны виновными в совершении тяжких и особо тяжких правонарушений против личности, собственности, а также против общественной безопасности, общественного порядка и осуждены к различным срока лишения свободы.

Н., Н., Н., Н., Н., Н., Имангалиев А. признаны виновными и осуждены к окончательному наказанию в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Жубанов А. приговорен к окончательному наказанию в виде лишения свободы сроком на 22 года, с конфискацией имущества.

Абдрахманов А. осужден к окончательному наказанию в виде лишения свободы сроком на 20 лет, с конфискацией имущества.

Приговором суда осуждены за недонесение о преступлении: Н., Н., Н., Н., Н., Н., Нурмуханов А. Н., Н., Н., Н., Н., Н., Койлыбаев Ж. Н., Н., Сейткалиев С. Иманбаеву А. назначено 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ердауов М. и Утепов У. признаны виновными в укрывательстве преступления. Ердауову назначено 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Утепову — 4 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок наказания.

Кроме того, приговором суда с 9 участников террористической группы в пользу потерпевших будет взыскан материальный и моральный ущерб.

Напомним, теракт в Актобе произошел 5 июня 2016 года. Группа террористов из 25 человек совершила нападение на оружейные магазины «Паллада» и «Пантера», вооружившись, последовала далее в войсковую часть 6655 Нацгвардии РК. В результате нападений террористов восемь человек были убиты, трое из них — военнослужащие. В ходе антитеррористической операции было ликвидировано 18 преступников. Помимо этого правоохранительные органы задержали девять человек — непосредственных участников теракта, еще 18 человек за недонесение о готовящемся преступлении, а также двоих — за укрывательство.