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15:40 (мск), источник: НТА-Приволжье

Полиция проверяет информацию о личности предполагаемого маньяка в микрорайоне «Юг» Нижнего Новгорода

По информации, распространившейся в соцсетях, нападавшим в подъездах на женщин злоумышленником может быть некий водитель-дальнобойщик.

Как сообщили агентству в УМВД по Нижнему Новгороду, такие данные у ведомства уже есть. «Пока рано делать заявления, мы сейчас проверяем эту информацию», — отметил собеседник агентства.

Согласно неофициальным данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, но намерений причинить женщинам вред, он мог и не иметь.

Ранее сообщалось, что два заявления о нападении на женщин в микрорайоне «Юг» в Автозаводском районе поступило в полицию Нижнего Новгорода в новогодние праздники. Одно из нападений произошло 5 января. «Попыток завладеть имуществом не было, физического вреда женщине также не было причинено. Женщина испугалась и убежала. На что были направлены действия, сейчас выясняем», — сообщили агентству в МВД.

Стражи порядка советуют возвращающимся поздно вечером домой женщинам придерживаться общих правил безопасности: не демонстрировать в людных местах свои ценности, сбережения; по возможности, не заходить в лифт с незнакомыми мужчинами; в тёмное время суток постараться, чтобы встречали и провожали знакомые, родственники.

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