Нижегородца осудят за ложное сообщение об угоне автомобиля, сообщает Нижегородский областной суд.

По версии следствия, обвиняемый продал свой автомобиль покупателю, у которого взамен приобрел его машину. После осмотра своей покупки в автосервисе он обнаружил в ней дефекты. У авто оказалось повреждено днище. Тогда мужчина решил расторгнуть продавцом договор купли-продажи, однако получил отказ.

Чтобы не оставаться обманутым и отомстить обидчику, он сделал заведомо ложное сообщение в полицию об угоне своего первого автомобиля. Однако полицейские провели проверку и вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, узнав об истинных обстоятельствах произошедшего. В результате на мужчину завели уголовное дело, и сейчас оно направлено в суд для рассмотрения.