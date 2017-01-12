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15:42 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородца осудят за ложное сообщение об угоне автомобиля

Купивший сломанный автомобиль мужчина решил отомстить обманувшему его продавцу, но сам попал под следствие.

Нижегородца осудят за ложное сообщение об угоне автомобиля, сообщает Нижегородский областной суд.

По версии следствия, обвиняемый продал свой автомобиль покупателю, у которого взамен приобрел его машину. После осмотра своей покупки в автосервисе он обнаружил в ней дефекты. У авто оказалось повреждено днище. Тогда мужчина решил расторгнуть продавцом договор купли-продажи, однако получил отказ.

Чтобы не оставаться обманутым и отомстить обидчику, он сделал заведомо ложное сообщение в полицию об угоне своего первого автомобиля. Однако полицейские провели проверку и вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, узнав об истинных обстоятельствах произошедшего. В результате на мужчину завели уголовное дело, и сейчас оно направлено в суд для рассмотрения.

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