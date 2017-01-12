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15:49 (мск), источник: Sputnik.by

Пациентка в Гродно подралась с заведующей поликлиникой

МИНСК, 12 янв — Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Гродно, которая напала на заведующую поликлиникой во время личного приема, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Источник: Sputnik.by

Инцидент в одном из учреждений здравоохранения произошел во время беседы заведующей с 36-летней жительницей Гродно, которая проходила обследование в поликлинике.

«Подозреваемая вела себя агрессивно, затем и вовсе стала распускать руки: пациентка нанесла женщине, которая значительно старшее ее, один удар рукой и два удара медицинской картой в область головы», — сказали в УВД.

По информации милиции, в результате заведующая получила легкие телесные повреждения — ссадину и кровоподтек левой височной области.

В отношении напавшей было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 уголовного кодекса Беларуси (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг). Несдержанной пациентке грозит наказание в виде штрафа, исправительных работ, ареста, ограничения либо лишения свободы на срок до пяти лет.

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