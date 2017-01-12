Пациентка в Гродно подралась с заведующей поликлиникой

Инцидент в одном из учреждений здравоохранения произошел во время беседы заведующей с 36-летней жительницей Гродно, которая проходила обследование в поликлинике.

«Подозреваемая вела себя агрессивно, затем и вовсе стала распускать руки: пациентка нанесла женщине, которая значительно старшее ее, один удар рукой и два удара медицинской картой в область головы», — сказали в УВД.

По информации милиции, в результате заведующая получила легкие телесные повреждения — ссадину и кровоподтек левой височной области.

В отношении напавшей было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 уголовного кодекса Беларуси (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг). Несдержанной пациентке грозит наказание в виде штрафа, исправительных работ, ареста, ограничения либо лишения свободы на срок до пяти лет.