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15:55 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура проверит информацию о личинках в водопроводной воде на Урале

По сообщениям СМИ, личинки были обнаружены в системе водоснабжения Нижнего Тагила.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила Свердловской области проверит распространенную СМИ информацию о появлении в водопроводной воде личинок, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе регионального надзорного ведомства, не уточнив, о личинках каких насекомых идет речь.

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«По поручению прокуратуры Свердловской области прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила проведет проверку качества коммунальных услуг, в том числе соблюдение санитарного законодательства при предоставлении холодного и горячего водоснабжения жителям района в связи с сообщениями СМИ о наличии личинок в водопроводной воде», — отметили в пресс-службе.

В администрации Нижнего Тагила ТАСС пока не удалось получить оперативный комментарий.

Роспотребнадзор Свердловской области также проверил качество водопроводной воды в Нижнем Тагиле. В ходе проверки в фильтрах смесителей были найдены личинки комаров, которые развиваются в иле водоемов и не опасны для человека.

«Возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении ООО «Водоканал-НТ» и управляющей компании НТ МУП «Городская управляющая компания», — пояснили корреспонденту ТАСС в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

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