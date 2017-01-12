Прокуратура проверит информацию о личинках в водопроводной воде на Урале
По сообщениям СМИ, личинки были обнаружены в системе водоснабжения Нижнего Тагила.
По сообщениям СМИ, личинки были обнаружены в системе водоснабжения Нижнего Тагила.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила Свердловской области проверит распространенную СМИ информацию о появлении в водопроводной воде личинок, сообщили корреспонденту ТАСС в
«По поручению прокуратуры Свердловской области прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила проведет проверку качества коммунальных услуг, в том числе соблюдение санитарного законодательства при предоставлении холодного и горячего водоснабжения жителям района в связи с сообщениями СМИ о наличии личинок в водопроводной воде», — отметили в
В администрации Нижнего Тагила ТАСС пока не удалось получить оперативный комментарий.
Роспотребнадзор Свердловской области также проверил качество водопроводной воды в Нижнем Тагиле. В ходе проверки в фильтрах смесителей были найдены личинки комаров, которые развиваются в иле водоемов и не опасны для человека.
«Возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении ООО «Водоканал-НТ» и управляющей компании НТ МУП «Городская управляющая компания», — пояснили корреспонденту ТАСС в