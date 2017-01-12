Прокуратура проверит информацию о личинках в водопроводной воде на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила Свердловской области проверит распространенную СМИ информацию о появлении в водопроводной воде личинок, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе регионального надзорного ведомства, не уточнив, о личинках каких насекомых идет речь.

Тагильчане не могут избавиться от червивой воды

«По поручению прокуратуры Свердловской области прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила проведет проверку качества коммунальных услуг, в том числе соблюдение санитарного законодательства при предоставлении холодного и горячего водоснабжения жителям района в связи с сообщениями СМИ о наличии личинок в водопроводной воде», — отметили в пресс-службе.

В администрации Нижнего Тагила ТАСС пока не удалось получить оперативный комментарий.

Роспотребнадзор Свердловской области также проверил качество водопроводной воды в Нижнем Тагиле. В ходе проверки в фильтрах смесителей были найдены личинки комаров, которые развиваются в иле водоемов и не опасны для человека.