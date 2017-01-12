На сочинском пляже обнаружили труп
Тело женщины нашли 11 января.
Тело женщины нашли 11 января.
Краснодар. 12 янв. — Новая Кубань. Во время дневной прогулки жители микрорайона Блиново обнаружили страшную находку.
На пляже лежало бездыханное тело женщины средних лет.
Сочинцы позвонили в полицию. На место обнаружения выехала группа правоохранителей.
Труп осмотрели, не обнаружив видимых следов насильственной смерти. Личность покойной пока не установлена.
По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, причинами смерти займутся специалисты в ходе назначенной
Правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах трагедии.