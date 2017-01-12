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17:06 (мск), источник: Новая Кубань

На сочинском пляже обнаружили труп

Тело женщины нашли 11 января.

Краснодар. 12 янв. — Новая Кубань. Во время дневной прогулки жители микрорайона Блиново обнаружили страшную находку.

На пляже лежало бездыханное тело женщины средних лет.

Сочинцы позвонили в полицию. На место обнаружения выехала группа правоохранителей.

Труп осмотрели, не обнаружив видимых следов насильственной смерти. Личность покойной пока не установлена.

По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, причинами смерти займутся специалисты в ходе назначенной судебно-медицинской экспертизы.

Правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах трагедии.

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