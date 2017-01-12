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16:51 (мск), источник: Ipress.ua

Украина потеряла одного бойца на Донбассе

За минувшие сутки в зоне проведения АТО погиб украинский военный.

Источник: Ipress.ua

«За прошедшие сутки в результате боевых действий, к сожалению, погиб один украинский военный, еще пять военнослужащих получили ранения», — заявил представитель Минобороны по АТО Александр Мотузяник в ходе брифинга.

Напомним, в среду, 11 января, в результате боевых действий в Донбассе погиб один украинский военный, еще четверо получили ранения.

Также обстрелян из минометов жилой сектор города Красногоровка в Донецкой области, в результате чего тяжело ранен местный житель.

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