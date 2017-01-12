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17:47 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ростовского бухгалтера подозревают в мошенничестве почти на 6 млн рублей

Бухгалтера одной из фирм Ростова подозревается в мошенничестве на сумму около 6 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Источник: Reuters

Как установили полицейские, что 39-летняя подозреваемая похитила деньги фирмы, в которой работала, переведя их на открытый для этого счет под предлогом оплаты нового товара.

Полицейские задержали женщину. В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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