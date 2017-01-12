В Севастополе мошенница под маскировкой выманивала у пенсионеров деньги

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Как установили следователи, злоумышленница высматривала пожилых людей во дворах домов, звонила в квартиры, и если открывали люди молодого возраста, извинялась и уходила. Когда дверь в квартиру открывал пожилой человек, представлялась социальным работником.

«Предлагала разменять крупные купюры на мелкие, мотивируя тем, что должна произойти реформа, и подсовывала фальшивые деньги. В случае, если жертва отказывалась обменять деньги, она совершала кражу. Чтобы потерпевшие ее не узнали, злоумышленница умело маскировалась, используя парики и контактные линзы», — рассказали в УМВД.

От ее преступных действий в трех районах города пострадали 10 севастопольцев. Сумма причиненного только пенсионерам Нахимовского района ущерба составила более 600 тысяч рублей.

Ее деятельность пресекли оперуполномоченные уголовного розыска, задержав по «горячим следам» после совершения грабежа у 85-летней женщины. В отношении задержанной следственные органы возбудили ряд уголовных дел, она арестована.

По информации сотрудников полиции, от действий злоумышленницы могли пострадать и другие пожилые люди. Следствие располагает данными о ее причастности к совершению более чем 20 фактов аналогичных преступных деяний, добавили в УМВД по Севастополю.