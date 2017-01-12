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17:19 (мск), источник: ИА REGNUM

Заявление воронежского таксиста Переславцева о похищении проверяет СКР

Речь идет о проверке заявления таксиста о том, что его похитили и против воли возили на автомобиле по Новой Усмани.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Воронежской области проводит процессуальную проверку информации о похищении в Новой Усмани летом 2016 года таксиста Ивана Переславцева. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская, материалы, по которым проводится проверка, предоставлены ГУ МВД РФ.

«Следственным управление Следственного комитета по Воронежской области проводится процессуальная проверка по материалам, предоставленным ГУ МВД России по Воронежской области из уголовного дела, возбужденного по факту причинения телесных повреждений жителя села Новая Усмань Воронежской области о наличии в действиях неустановленных лиц признаков преступления, предусмотренных ст. 126 УК РФ “Похищение человека”. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщила Елена Мануковская.

Как пояснила представитель СКР, речь идет о проверке заявления потерпевшего о том, что его похитили и против воли возили на автомобиле по Новой Усмани.

Летом 2016 года водитель такси Иван Переславцев заявил о том, что несколько местных бизнесменов насильно усадили его в автомобиль, избили и даже пытались утопить, а свидетелем расправы, якобы, мог стать высокопоставленный чиновник. История получила широкий резонанс в местных СМИ. Расследованием дела занимается полиция — возбуждено дело по статье 112 УК РФ. При этом самом водитель является фигурантом дела о краже мобильного телефона одного из местных жителей, который, по его заявлению, участвовал в избиении.

Между тем, дело об избиении таксиста уже привлекло к себе внимание правозащитников в Москве — адвокатское расследование по делу Переславцева начал почетный адвокат России, заместитель президента Гильдии российских адвокатов Владимир Самарин, делом заинтересовались Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, депутат Госдумы Ярослав Нилов, член Общественной палаты РФ Георгий Федоров, член президентского Совета по правам человека Александр Брод.

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