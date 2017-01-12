В Днепре напали на комиссию горсовета: Мэр заявил, что ситуация с бандитизмом начала выходить из-под контроля

По словам членов комиссии, они заметили, что от самого здания горсовета, что их служебную машину «Газель» преследует автомобиль Land Cruiser с номерным знаком АЕ 5555 СВ.

Неизвестные разбили машину, которая перевозила членов комиссии, после чего скрылись с места происшествия.

В Днепре утром 12 января произошло нападение на комиссию городского совета, которая инспектирует качество уборки снега на улицах и придомовых территориях. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

«Несмотря на это специалисты не прекратили работы и продолжали проверку качества расчистки улиц в Новокодацкому районе. Позже на ул. Набережной Заводской, в районе Ледовой арены, автомобиль, в котором находились члены комиссии, подрезал тот самый Land Cruiser. Из него вышли неизвестные в масках и без всяких объяснений начали крушить машину комиссии», — говорится в сообщении.

В результате в служебной повреждены 2 колеса и разбито стекло. Во время нападения никто из членов комиссии не пострадал.

На месте работает полиция.

Мэр города Борис Филатов, комментируя нападение заявил, что ситуация с бандитизмом в городе начала выходить из-под контроля.

«По городу совершенно открыто, при молчаливом содействии “правоохранителей”, передвигаются люди в масках, которые избивают коммунальщиков и громят технику. К вечеру ожидается прибытие ещё около 300 “титушек” из Кривого Рога и Запорожья», — написал он в Facebook.

Он призвал главу МВД Арсена Авакова и генерального прокурора Юрия Луценко отреагировать на ситуацию.

Напомним, что 7 января в с. Новоалександровка Днепропетровской обл. произошел конфликт во время которого взорвалось несколько гранат и было применено огнестрельное оружие, пострадали 4 человека. По версии правоохранителей, к конфликту привел передел имущества.