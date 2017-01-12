Более пяти миллионов рублей из банкоматов «Ак Барс» банка в Казани украли хакеры
(Казань, 12 января, «Татар-информ»). На банкоматы «Ак Барс» банка была совершена хакерская атака, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 12 января, «Татар-информ»). На банкоматы «Ак Барс» банка была совершена хакерская атака, сообщили ИА «Татар-информ» в
«Злоумышленники использовали достаточно новый метод хищения денежных средств, что свидетельствует о росте квалификации современных хакеров, а также об их глубоком знании устройства банкоматов и их программного обеспечения. Вместе с тем выросла и квалификация специалистов по расследованию киберпреступлений в правоохранительных органах РТ, что дает уверенность в скорейшем установлении личности преступников и привлечении их к уголовной ответственности», — заверили ИА «Татар-информ» в
Напомним, за сутки в Казани неизвестные ограбили два банкомата «Ак Барс» банка, сообщили в
Накануне около полудня в отдел полиции «Савиново» обратились сотрудники службы безопасности банка и сообщили, что ночью из одного из банкоматов на проспекте Ямашева неизвестные украли деньги.
Спустя несколько часов сотрудники службы безопасности банка снова обратились в полицию с заявлением о том, что из другого банкомата, в центре Казани, неизвестные также похитили деньги.
По данным источника ИА «Татар-информ», в общей сложности из двух банкоматов были украдены 5 миллионов 800 тысяч рублей.
В настоящее время возбуждены уголовные дела по статье «Кража», идет следствие.
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