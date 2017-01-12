В Казани у жителя Москвы нашли 2,5 кг наркотиков

6 января на контрольном посту «Малиновка», расположенном на автодороге М7, инспекторы ДПС остановили автомобиль AUDI, за рулем которого сидел 24-летний житель Москвы. В ходе проверки машины полицейские нашли спортивную сумку, в которой лежали полиэтиленовые свертки с синтетическими наркотиками. Общий вес — 2,5 кг (это более десяти тысяч разовых доз).

Как выяснилось, подозреваемый должен был доставить запрещенный товар в заранее условленный тайник. 24-летний житель Московской области свою вину признал. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере).