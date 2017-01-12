100 тысяч рублей «отдала» волжанка мошенницам за снятие порчи в Волгоградской области

Правоохранителям потерпевшая рассказала, что утром примерно в 11 часов недалеко от дома, где она проживала, к ней подошли неизвестные женщины. Они сказали пенсионерке, что ее сглазили. Чтобы избежать страшных последствий, гадалки предложили ей свои услуги — снятие порчи.

Доверчивая волжанка пригласила мошенниц домой. Злоумышленницы попросили хозяйку принести им сбережения, чтобы совершить определенный обряд. Женщина дала им коробку, в которой хранила деньги. Незнакомки, поколдовав, запретили в течение некоторого времени заглядывать в ящик и ушли. Однако через некоторое время после их ухода волжанка обнаружила пропажу 100 тысяч рублей.

В настоящее время правоохранители разыскивают воровок.