Убийцу воронежца нашли по отпечаткам пальцев
Экспертиза показала, что следы оставил ранее судимый за разбой местный житель.
Экспертиза показала, что следы оставил ранее судимый за разбой местный житель.
В Воронеже следователи установили подозреваемого в убийстве 52-летнего мужчины по отпечаткам пальцев на месте преступления, сообщила
Тело убитого нашли в его квартире в многоэтажке на улице Щорса 30 декабря, сообщила
Мужчина признал вину и рассказал, что был в гостях у товарища 27 декабря. Вместе со знакомыми они выпивали и играли в карты. Между хозяином квартиры и рецидивистом возник конфликт, гость несколько раз ударил мужчину ножом и скрылся. Раненый скончался. Подозреваемый подтвердил показания при проверке на месте. Ему предъявили обвинения. Воронежца взяли под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается. Следователи и полицейские допросили свидетелей, назначили судебные экспертизы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления. Максимальная санкция по статье об убийстве — 15 лет лишения свободы.