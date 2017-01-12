Убийцу воронежца нашли по отпечаткам пальцев

В Воронеже следователи установили подозреваемого в убийстве 52-летнего мужчины по отпечаткам пальцев на месте преступления, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в четверг, 12 января. Им оказался 44-летний рецидивист. Мужчина поссорился со знакомым и зарезал его.

Тело убитого нашли в его квартире в многоэтажке на улице Щорса 30 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. Судмедэкспертиза установила, что смерть наступила в результате колото-резаной раны груди с повреждением легкого и сердца. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). При осмотре места происшествия они изъяли следы рук и назначили дактилоскопическую экспертизу. Экспертиза показала, что следы оставил ранее судимый за разбой местный житель. Сотрудники СК и полиции установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

Мужчина признал вину и рассказал, что был в гостях у товарища 27 декабря. Вместе со знакомыми они выпивали и играли в карты. Между хозяином квартиры и рецидивистом возник конфликт, гость несколько раз ударил мужчину ножом и скрылся. Раненый скончался. Подозреваемый подтвердил показания при проверке на месте. Ему предъявили обвинения. Воронежца взяли под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи и полицейские допросили свидетелей, назначили судебные экспертизы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления. Максимальная санкция по статье об убийстве — 15 лет лишения свободы.