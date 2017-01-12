В Нижнем Новгороде в ТЦ задержан мужчина с пистолетом
В одном из торговых центров Нижнего Новгорода по подозрению в хищении товаров был задержан 47-летний мужчина, вооруженный пистолетом. Об этом сообщает
В одном из торговых центров Нижнего Новгорода по подозрению в хищении товаров был задержан 47-летний мужчина, вооруженный пистолетом. Об этом сообщает
Задержанный представился
По словам мужчины, вещь ранее принадлежала его отцу. Однако нижегородец не смог объяснить, зачем принес в общественное место огнестрельное оружие.
Подозреваемый передан сотрудникам полиции для дальнейшего расследования обстоятельств дела.