В Нижнем Новгороде в ТЦ задержан мужчина с пистолетом

Задержанный представился врачом-наркологом. В ходе личного досмотра у него обнаружили самозарядный пистолет ТТ 1938 года выпуска и 16 боевых патронов.

По словам мужчины, вещь ранее принадлежала его отцу. Однако нижегородец не смог объяснить, зачем принес в общественное место огнестрельное оружие.

Подозреваемый передан сотрудникам полиции для дальнейшего расследования обстоятельств дела.