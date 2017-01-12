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17:33 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде в ТЦ задержан мужчина с пистолетом

В одном из торговых центров Нижнего Новгорода по подозрению в хищении товаров был задержан 47-летний мужчина, вооруженный пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Нижегородской области.

Задержанный представился врачом-наркологом. В ходе личного досмотра у него обнаружили самозарядный пистолет ТТ 1938 года выпуска и 16 боевых патронов.

По словам мужчины, вещь ранее принадлежала его отцу. Однако нижегородец не смог объяснить, зачем принес в общественное место огнестрельное оружие.

Подозреваемый передан сотрудникам полиции для дальнейшего расследования обстоятельств дела.

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