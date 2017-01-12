Воронежец снял на видео неадекватную женщину, которая бросалась на машины

Водитель стоял в пробке на проспекте Труда, когда на него буквально начала бросаться неадекватная женщина. Сначала она что-то кричала водителю, а затем с силой ударила по капоту машины, от чего на кузове осталась приличная вмятина.

Разозленный мужчина вышел из автомобиля и попытался прогнать женщину с дороги. Однако она не успокоилась и продолжила нападки. На помощь первому водителю подошел еще один автомобилист, но справиться с неадекватной дамой они не смогли даже вдвоем — после того, как женщину отвели на обочину, она снова выскочила на дорогу, не обращая внимание на то, что едва не оказалась под колесами других машин.

Пользователи в сети высказали сочувствие водителю, чья машина оказалась помята, но предположили, что привлечь к ответственности неадекватного пешехода вряд ли получится.