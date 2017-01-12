Пожар в здании оружейного завода в Сестрорецке потушили
В Петербурге вечером 12 января ликвидировали крупный пожар в здании оружейного завода в Сестрорецке. В тушении участвовали 90 человек.
В Петербурге вечером 12 января ликвидировали крупный пожар в здании оружейного завода в Сестрорецке. В тушении участвовали 90 человек.
Пожар в доме 2 по улице Воскова потушили 18:02, сообщает
Напомним, сигнал о происшествии поступил сегодня в 16:00. Вскоре пожару присвоили повышенный номер 1-бис. Горели перекрытия между 1 и 2 этажами на площади 50 квадратных метров. На месте работали 90 человек и 21 единица техники.