Пожар в здании оружейного завода в Сестрорецке потушили

Пожар в доме 2 по улице Воскова потушили 18:02, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, сигнал о происшествии поступил сегодня в 16:00. Вскоре пожару присвоили повышенный номер 1-бис. Горели перекрытия между 1 и 2 этажами на площади 50 квадратных метров. На месте работали 90 человек и 21 единица техники.