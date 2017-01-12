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20:11 (мск), источник: Sputnik.by

Браконьер заплатит за «петли» в Березинском заповеднике $10 тыс

Инспекторы обнаружили в доме одного из жителей деревни Слобода нож со следами крови и шерсти, куртку с кровавыми пятнами, а также другие улики.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 янв — Sputnik. Сельский житель, незаконно добывший в Березинском биосферном заповеднике лося, заплатит более 20 тысяч рублей штрафа, сообщили Sputnik в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Мужчину, занимавшегося незаконной охотой с помощью запрещенных орудий лова, инспекторы выявили в Докшицком районе.

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«Он установил пять петель для добычи копытных на территории Березинского биосферного заповедника. В один из самоловов попал лось — его останки находились рядом с петлей», — сказали в инспекции.

Там также сообщили, что по следам сотрудники МРИ пришли в деревню Слобода, где в доме у одного из ее жителей обнаружили нож со следами крови и шерсти, куртку с кровавыми пятнами, а также другие улики, которые изъяты для экспертизы.

Если вина мужчины будет доказана, ему придется возместить государству за незаконно добытого на особо охраняемой территории лося 900 базовых величин (20,7 тысячи рублей).

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