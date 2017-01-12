Дело возбуждено в Украине в отношении белоруса, воевавшего за ЛНР

МИНСК, 12 янв — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в Украине в отношении гражданина Беларуси, который подозревается в участии в боевых действиях в Донбассе на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщила прокуратура Луганской области.

«Органами прокуратуры Луганской осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту участия гражданина Беларуси в вооруженном формировании во время боевых действий в зоне АТО», — говорится в сообщении.

Белорусу инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины — участие не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия.