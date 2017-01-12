Многодетный отец из Владимирской области погиб во время занятий алхимией

По предварительным данным, накануне вечером 30-летний мужчина на своей кухне решил провести химический опыт по изготовлению сплава золота.

Реактивы для этого он приобрел заранее, прочитав «рецепт» в Интернете.

Во время проведения химической реакции произошел хлопок, в результате которого мужчина получил серьезные травмы. Он скончался в «скорой» по дороге в больницу.

Мужчина вместе со своей супругой воспитывал троих детей, младшему из который исполнился 1 месяц. По результатам проводимой проверки по данному факту будет принято процессуальное решение.