Завершено расследование аварии под Брестом, в которой погиб студент

Авария произошла вечером 4 ноября прошлого года на трассе М1 в районе деревни Тельмы-1 Брестского района. Водитель Opel Signum наехал на юношу на нерегулируемом пешеходном переходе, в результате чего тот умер на месте. Погибший был первокурсником Брестского государственного технического университета и жил в деревне Збироги Брестского района.

Автомобиль двигался со скоростью 90 км/ч, а находившийся за рулем 25-летний житель областного центра, как позже выяснилось в ходе освидетельствования, был трезв.