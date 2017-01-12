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12 января, источник: СБ - Беларусь сегодня

Завершено расследование аварии под Брестом, в которой погиб студент

Завершено расследование резонансного ДТП под Брестом, в котором погиб 17-летний студент. Об этом сообщается на сайте СК.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Авария произошла вечером 4 ноября прошлого года на трассе М1 в районе деревни Тельмы-1 Брестского района. Водитель Opel Signum наехал на юношу на нерегулируемом пешеходном переходе, в результате чего тот умер на месте. Погибший был первокурсником Брестского государственного технического университета и жил в деревне Збироги Брестского района.

Автомобиль двигался со скоростью 90 км/ч, а находившийся за рулем 25-летний житель областного центра, как позже выяснилось в ходе освидетельствования, был трезв.

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За полчаса до трагедии случился сбой — система освещения на этом участке дороги не работала. Но следственным экспериментом установлено, что видимость знака Пешеходный переход с места водителя была такой, которая позволяла предотвратить аварию.

Жителю Бреста предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 УК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Уголовное дело передано прокурору.

Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.

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