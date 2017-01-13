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07:43 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Боевиков ИГ нашли через WhatsApp

В ходе проведенной чеченскими силовиками масштабной операции в Курчалойском районе республики были ликвидированы четверо боевиков, связанные с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ), задержаны свыше 20 их сообщников. От рук бандитов погибли и два бойца Росгвардии — Хамзат Хашумов и Бекхан Хутаев. Любопытно, что выйти на след экстремистов удалось в том числе благодаря вскрытию их переписки в WhatsApp, где у боевиков была своя группа. А в числе организаторов этой группы, как выяснилось, оказались близкие родственники ликвидированного еще десять лет назад одного из самых жестоких полевых командиров Исы Мускиева. Он и его подчиненные, по данным правоохранительных органов, в свое время убили 102 человека, в том числе 84 мирных жителя.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Работа по выявлению вооруженных экстремистов, скрывавшихся в Шалинском и Курчалойском районах, была активизирована после нападения боевиков на полицейских в декабре прошлого года», — рассказал «Ъ» один из участников спецоперации. Напомним, 18 декабря 2016 года четверо боевиков убили в Октябрьском районе Грозного полицейского и, завладев его табельным оружием и автомобилем, попытались скрыться, но в ходе преследования были ликвидированы. На следующий день похожий инцидент произошел в Старопромысловском районе города — после нападения на сотрудника трое боевиков были убиты, еще несколько задержаны. Они-то и вывели правоохранителей на своих сообщников из Шалинского и Курчалойского районов.

Как рассказал «Ъ» источник в силовых структурах республики, о планах боевиков совершить вылазку в селении Цоци-Юрт Курчалойского района оперативники узнали не только от их ранее задержанных сообщников, но из их переписки в WhatsApp, в котором у экстремистов была своя группа.

Примечательно, что сразу после начала спецоперации в Цоци-Юрте из этого села абонентам республики стали приходить сообщения с советами удалить беседы, касающиеся религии и других тем, которые правоохранителям могут показаться подозрительными.
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Опасения были не напрасными: останавливая для проверок молодых людей, полицейские досматривали не только багажники автомобилей, но и внимательно изучали содержание чатов в гаджетах.

К проведению операции, которая началось в ночь с 10 на 11 января, силовики подготовились основательно. Селение Цоци-Юрт, где, по оперативным данным, скрывались боевики, было заблаговременно взято в плотное оцепление. Тем не менее боевикам удалось оказать ожесточенное сопротивление. А одному бандиту по имени Имран, который, по некоторым данным, является лидером группы, даже удалось вырваться из окружения и уйти в горы. «Место, где он, предположительно, находится, полностью блокировано, и он обязательно будет пойман или уничтожен», — заверили в МВД республики.

Всего в ходе боя были уничтожены четыре боевика: Умар Оздиев и Райбек Идрисов из города Шали, Алихан Купчиев из селения Герменчук и житель райцентра Курчалой Узум-Хажи Мадаев. Последний в мае 2004 года был осужден на 12 лет лишения свободы за ряд тяжких преступлений — убийства, бандитизм и похищения людей.

В перестрелке с боевиками смертельные ранения получили рядовой Хамзат Хашумов, который, как сообщила пресс-служба Росгвардии, погиб, прикрыв своего командира, и пулеметчик Бекхан Хутаев.

По словам главы МВД Чечни Руслана Алханова, боевики, против которых проводилась операция, были тесно связаны с ИГ.

По оперативной информации, эти бандиты действовали по указанию ИГ и планировали совершить на территории республики серию диверсионно-террористических актов, а также убийства полицейских и религиозных деятелей
Руслан Алхановглава МВД Чечни

Следует отметить, что среди ликвидированных и задержанных боевиков оказались близкие родственники уничтоженного в 2006 году здесь же, в окрестностях Цоци-Юрта, одного из самых жестоких полевых командиров Исы Мускиева. По оперативным данным, этим бандитом собственноручно были убиты более ста человек из числа мирных жителей, сотрудников милиции и военнослужащих федеральных войск. Самой громкой акцией боевика Мускиева было нападение в 2000 году на колонну с военнослужащими Министерства обороны между населенными пунктами Сержень-Юрт и Автуры, когда были убиты шесть и ранены 15 военнослужащих.

Николай Краснов

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