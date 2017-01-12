Могилевчанка выпала из окна пятиэтажного дома и погибла

Сообщается, что женщина, злоупотреблявшая спиртным, упала на козырек магазина, который находится на первом этаже этого дома. По предварительной версии, могилевчанка упала, когда вытряхивала одеяло. Однако говорить об этом наверняка пока нельзя.

Могилевский межрайонный отдел СК сейчас проводит проверку. Опрашиваются соседи и родственники погибшей.

Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.