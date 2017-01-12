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12 января, источник: СБ - Беларусь сегодня

Могилевчанка выпала из окна пятиэтажного дома и погибла

Жительница Могилева выпала из окна пятиэтажного дома и погибла. Эту информацию передает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Могилевской области Оксану Соленюк.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Сообщается, что женщина, злоупотреблявшая спиртным, упала на козырек магазина, который находится на первом этаже этого дома. По предварительной версии, могилевчанка упала, когда вытряхивала одеяло. Однако говорить об этом наверняка пока нельзя.

Могилевский межрайонный отдел СК сейчас проводит проверку. Опрашиваются соседи и родственники погибшей.

Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.

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