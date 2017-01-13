В Атырау осуждена транснациональная банда, организовавшая канал незаконной миграции

Транснациональная организованная преступная группа занималась транспортировкой граждан Исламской Республики Афганистан транзитом через Казахстан, дальше в Россию и в страны Европейского Союза, по, так называемому, «Северному маршруту», через российско-финскую границу в Мурманской области, с октября 2015 по март 2016 года.

Главой преступной группы был Р. Ж., остальные лидеры банды числятся как «неустановленные граждане Российской Федерации и Исламской Республики Афганистан».

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Как выявило ДКНБ Атырауской области, мигрантов перевозили по строго разработанному плану, и обязанности у всех членов преступной группы были строго распределены. Специально для перемещения мигрантов через границу был нанят таксист, который доставлял их до казахстанско-российской границы.

«Приговором суда четверо подсудимых признаны виновными по статьям “Создание транснациональной организованной группы” и “Организация незаконной миграции”. По данным статьям подсудимому Р. Ж. назначено наказание —10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, другим подсудимым — по 8 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, в колонии общего режима», — говорится в сообщении пресс-службы атырауского областного суда.

Еще один фигурант дела — водитель такси, за организацию незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору, приговорен к трем годам ограничения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.