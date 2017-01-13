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13:23 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже «гонки» двух ПАЗиков и иномарки чуть не закончились крупным ДТП

Воронежский автомобилист опубликовал в интернете видеозапись очередных «лихачеств» маршрутчиков, лишь по счастливой случайности не закончившихся крупной аварией на оживленной, и к тому же, заснеженной трассе.

Видеоролик опубликован вечером в четверг, 12 января, в соцсети ВКонтакте. Запись была сделана регистратором машины очевидца — мужчина лишь чудом сам не оказался в эпицентре аварии. Судя по записи, инцидент произошел на Московском проспекте, фактически уже за городом, где движение по трассе становится особенно оживленным.

Так, здесь два маршрутных автобуса ПАЗ на большой скорости несутся по занесенной снегом дороге, очевидно пытаясь обогнать друг друга. В какой-то момент один из автобусов «цепляет» иномарку, толкает ее, и уходит в сторону обочины, врезаясь в сугроб. Маршрутка остановилась лишь в нескольких метрах от автомашины, с которой была сделана запись, что сам водитель расценил как крайнее везение — в ином случае ПАЗ врезался бы аккурат в левую сторону его автомобиля, и последствия такого столкновения могли быть крайне печальными. Выложив ролик, автор посоветовал слушать его без звука из-за плохого и очень резкого звука, получившегося при записи. Однако само видео весьма наглядно демонстрирует опасность подобных «лихачеств» воронежских маршрутчиков, гоняющих по городу на огромной скорости, нарушающих правила и абсолютно забывающих о безопасности пассажиров и других участников дорожного движения.

В комментариях к ролику пользователи усомнились в вине водителя, предположив, что легковушка пыталась подрезать автобус. Другие водители, комментируя ситуацию, отметили, что иномарка находилась на полосе торможения, собираясь повернуть вправо, поэтому в инциденте виноват водитель ПАЗика. Судя по характерному оформлению, аварию чуть было не устроили водители «фирменных» автобусов, курсирующих по разным маршрутам к Сити-парку «Град». Также пользователи отмечают, что один из ПАЗиков очевидно несся уже по обочине дороги, что является грубым нарушением правил дорожного движения.

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