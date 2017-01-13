В Воронеже «гонки» двух ПАЗиков и иномарки чуть не закончились крупным ДТП

Видеоролик опубликован вечером в четверг, 12 января, в соцсети ВКонтакте. Запись была сделана регистратором машины очевидца — мужчина лишь чудом сам не оказался в эпицентре аварии. Судя по записи, инцидент произошел на Московском проспекте, фактически уже за городом, где движение по трассе становится особенно оживленным.

Так, здесь два маршрутных автобуса ПАЗ на большой скорости несутся по занесенной снегом дороге, очевидно пытаясь обогнать друг друга. В какой-то момент один из автобусов «цепляет» иномарку, толкает ее, и уходит в сторону обочины, врезаясь в сугроб. Маршрутка остановилась лишь в нескольких метрах от автомашины, с которой была сделана запись, что сам водитель расценил как крайнее везение — в ином случае ПАЗ врезался бы аккурат в левую сторону его автомобиля, и последствия такого столкновения могли быть крайне печальными. Выложив ролик, автор посоветовал слушать его без звука из-за плохого и очень резкого звука, получившегося при записи. Однако само видео весьма наглядно демонстрирует опасность подобных «лихачеств» воронежских маршрутчиков, гоняющих по городу на огромной скорости, нарушающих правила и абсолютно забывающих о безопасности пассажиров и других участников дорожного движения.