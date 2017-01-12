Движение перекрыто по Куркинскому шоссе в Москве из-за пожара на складе
Площадь возгорания составляет 200 кв. м, в здании произошли обрушения.
Площадь возгорания составляет 200 кв. м, в здании произошли обрушения.
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Движение перекрыто по Куркинскому шоссе на
«Из-за пожара движение транспорта на участке Куркинского шоссе в районе дома 15 при направлении в сторону области временно закрыто. Сотрудники ДПС организуют объезд указанного участка дороги», — сказали в УГИБДД.
Одноэтажный кирпичный склад горит на Куркинском шоссе возле МКАД. На место ЧП прибыли