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12 января, источник: ТАСС

Пожар на складе на северо-западе Москвы потушен

Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС потушили пожар в одноэтажном не эксплуатируемом складе на северо-западе Москвы около МКАД, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в столичном ГУ МЧС РФ.

Одноэтажный кирпичный склад горел на Куркинском шоссе возле МКАД. Площадь пожара составила 100−200 кв. метров, в здании произошли обрушения стен и крыши.

«Пожар на складе полностью ликвидирован, проводится проливка водой отдельных мест. Причина возгорания устанавливается», — сказали в пресс-службе.

Движение транспорта по Куркинскому шоссе в сторону области осуществляется в ограниченном режиме, сотрудники ДПС организовали приоритетный проезд для общественного транспорта.

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