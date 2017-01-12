Пожар на складе на северо-западе Москвы потушен

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС потушили пожар в одноэтажном не эксплуатируемом складе на северо-западе Москвы около МКАД, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в столичном ГУ МЧС РФ.

Одноэтажный кирпичный склад горел на Куркинском шоссе возле МКАД. Площадь пожара составила 100−200 кв. метров, в здании произошли обрушения стен и крыши.

«Пожар на складе полностью ликвидирован, проводится проливка водой отдельных мест. Причина возгорания устанавливается», — сказали в пресс-службе.

Движение транспорта по Куркинскому шоссе в сторону области осуществляется в ограниченном режиме, сотрудники ДПС организовали приоритетный проезд для общественного транспорта.