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00:45 (мск), источник: Tengrinews

Взрыв котла в Шахане не пытались устранить даже после сигнальной защиты — СМИ

В системе нагревательного аппарата было предусмотрено три этапа сигнальной защиты.

Источник: Tengrinews

Взрыв котла в Шахане можно было предотвратить его охлаждением. В системе нагревательного аппарата было предусмотрено три этапа сигнальной защиты. Об этом Astana TV заявил директор фирмы по выпуску котлов в Шахтинске Вагиф Мавлеев.

«Кочегар должен в любом случае при возникновении осложнений в работе охладить котел. У него есть сигнальный клапан, есть аварийный клапан, расширительный бочок. Это все по очереди срабатывает. Если возникла внештатная ситуация он должен был максимально поработать над тем, чтобы исчез очаг нагревания. И потом проверить наличие воды в котле. Во всем будет разбираться следствие», — телеканал цитирует слова эксперта.

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Мавлеев также отметил телеканалу, что компания производит котлы и выдает на них гарантию сроком на 18 месяцев. Сообщается, что на рынке фирма уже восемь лет, и это первое ЧП за все время. Эксперт подчеркнул, что жители самостоятельно устанавливают котлы и жалоб от них раньше не было.

Между тем, в причинах произошедшего разбирается межведомственная комиссия, которая пока не дает комментариев. Телеканал отмечает, что прояснить обстоятельства трагедии смог бы кочегар, дежуривший 1 января в котельной, однако рабочий скрывается, полиция ищет его уже 11 дней.

Напомним, трагедия произошла в поселке Ша­хан близ города Шахтинска Карагандинской ­области вечером 1 января. В результате об­рушения многоквартирного жилого подъезда погибли девять человек, в том числе малоле­тние дети.

В целях оказания материальной помощи пост­радавшим при обрушении части многоэтажног­о жилого дома в Шахане, организации похо­рон погибших и предоставления жилищ гражд­анам, оставшимся без жилья в результате ч­резвычайной ситуации.

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