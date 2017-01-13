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00:35 (мск), источник: ТАСС

Доктор Лиза опознана среди жертв катастрофы Ту-154

Елизавету Глинку похоронят на Новодевичьем кладбище.

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фотографий
27
фотографий
27
фотографий

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза) опознана по ДНК-экспертизе среди жертв катастрофы Ту-154. Как сообщили ТАСС в окружении Глинки, ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

«Предварительно похороны состоятся 16 января, в понедельник», — сказал источник.

Катастрофа Ту-154 произошла 25 декабря вскоре после вылета из Адлера. На борту были 92 человека — военнослужащие, представители СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

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