Доктор Лиза опознана среди жертв катастрофы Ту-154

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза) опознана по ДНК-экспертизе среди жертв катастрофы Ту-154. Как сообщили ТАСС в окружении Глинки, ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

«Предварительно похороны состоятся 16 января, в понедельник», — сказал источник.

Катастрофа Ту-154 произошла 25 декабря вскоре после вылета из Адлера. На борту были 92 человека — военнослужащие, представители СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.