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09:05 (мск), источник: РИА Новости

Доктора Лизу опознали среди жертв крушения Ту-154

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Тело Елизаветы Глинки, известной также как Доктор Лиза, опознано среди жертв крушения Ту-154 у берегов Сочи, сообщил РИА Новости источник в окружении фонда «Справедливая помощь».

Источник: РИА Новости

«Похороны, предварительно, будут в понедельник», — рассказал собеседник агентства.

Позже на сайте президентского Совета по правам человека появилась информация, что похороны доктора Лизы пройдут 16 января в 10.00 на Новодевичьем кладбище в Москве.

Самолет Ту-154, который направлялся в Сирию, разбился в Черном море рано утром 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники трех российских телеканалов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

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