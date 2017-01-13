Пожар унес жизни двух хабаровчанок

В Кировском районе Хабаровска в двухэтажном доме произошел пожар, жертвами которого стали две женщины, сообщает портал «Губерния». Возгорание случилось в послеобеденное время. Соседка погорельцев заметила дым и вызвала спасателей.

Прибывшим на место расчетам спасти женщин не удалось. Работу спасателей сильно осложнял мусор, скопившийся в комнатах. По словам соседей, дочь хозяйки страдала силлогоманией — она собирала мусор и хранила его в квартире. Девушка нигде не работала и получала пенсию по инвалидности.

Скорее всего, пожар случился из-за короткого замыкания в коридоре, а горы мусора способствовали его быстрому распространению по другим комнатам. В одной из них под завалами мусора нашли тело хозяйки квартиры. Девушку обнаружили раньше и даже пытались реанимировать, но спасти ее не удалось. Обе горожанки скончались от отравления дымом.

Без хозяев остались домашние питомцы — собака и кот. В момент пожара они находились в подъезде. Их судьбу придется решать брату умершей пенсионерки, который живет в соседнем доме.