Два трамвая столкнулись в центре Хабаровска

Лобовое столкновение трамваев произошло сегодня утром в центре Хабаровска. Один из вагонов сошел с рельсов, после чего врезался в трамвай, ехавший ему навстречу, сообщает портал «Губерния».

Авария случилась на перекрестке улиц Ленина и Шеронова в 8:20 утра. Двигавшийся со стороны Уссурийского бульвара трамвай врезался в боковую часть другого вагона, который в этот момент как раз выехал на перекресток.

От удара у трамвая, сошедшего с рельсов, вылетели лобовые стекла, и крупный осколок попал на машину, которая ехала рядом.

В результате столкновения один из пассажиров электротранспорта разбил себе нос. Другая пострадавшая — женщина — почувствовала боль в груди и общее недомогание, ее доставили в ККБ № 2.

По предварительной версии, авария произошла из-за неисправности ходовой части у сошедшего вагона либо из-за постороннего предмета на рельсах. При этом отмечается, что ночью пути чистили от снега.

Трамвайное движение было восстановлено в 9:55. Сейчас на месте происшествия работают три экипажа ГИБДД.