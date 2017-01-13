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04:00 (мск), источник: Губерния онлайн

Смартфон украли у 16-летней хабаровчанки

В Центральном районе Хабаровска у 16-летней местной жительницы украли смартфон.

Девушка дала гаджет знакомому. Телефон нужен был фигуранту, чтобы зайти на свою страницу в социальной сети. Завладев гаджетом, злоумышленник скрылся. Ущерб составил 23 тысячи рублей.

19-летний фигурант продал смартфон в одном из баров, деньги потратил на личные нужды. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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