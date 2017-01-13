Злоумышленники напали на приморца с ножом
Подозреваемые дали признательные показания.
Подозреваемые дали признательные показания.
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 43-летнего местного жителя, который сообщил, что подвергся нападению, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Как стало известно, молодые люди, угрожая потерпевшему ножом, избили его, забрали ключи от автомобиля, сотовый телефон, золотые часы, денежные средства и скрылись на похищенной автомашине с места происшествия. Причиненный ущерб потерпевший оценил в сумму свыше 500 тысяч рублей. Полицейские составили ориентировку на подозреваемых, которая незамедлительно была направлена всем наружным нарядам.
В ходе проведения патрулирования сотрудниками вневедомственной охраны Федеральной службы войск Росгвардии похищенный автомобиль марки Nissan Note был обнаружен. В результате слаженных действий сотрудников полиции и вневедомственной охраны злоумышленники задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательств. Подозреваемые дали признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.
Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.