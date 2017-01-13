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04:12 (мск), источник: VLADNEWS

Злоумышленники напали на приморца с ножом

Подозреваемые дали признательные показания.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 43-летнего местного жителя, который сообщил, что подвергся нападению, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Как стало известно, молодые люди, угрожая потерпевшему ножом, избили его, забрали ключи от автомобиля, сотовый телефон, золотые часы, денежные средства и скрылись на похищенной автомашине с места происшествия. Причиненный ущерб потерпевший оценил в сумму свыше 500 тысяч рублей. Полицейские составили ориентировку на подозреваемых, которая незамедлительно была направлена всем наружным нарядам.

В ходе проведения патрулирования сотрудниками вневедомственной охраны Федеральной службы войск Росгвардии похищенный автомобиль марки Nissan Note был обнаружен. В результате слаженных действий сотрудников полиции и вневедомственной охраны злоумышленники задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательств. Подозреваемые дали признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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