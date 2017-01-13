Пять машин оказались разбиты в Железнодорожном районе Хабаровска

В четверг днем у Локомотивного депо 23-летний водитель «Ниссана Прессаж» устроил крупное ДТП, участниками которого стали сразу пять машин, сообщает портал «Губерния». Владелец минивэна направлялся за запчастью, которую собирался приобрести на авторазборке, расположенной за продуктовыми базами.

Автолюбителю нужно было свернуть на Зеленую улицу. Двигаясь со стороны центральной части города, водитель с пятилетним стажем начал перестраиваться на крайнюю левую полосу для поворота. Именно в этот момент колеса «Прессажа» потеряли сцепление с заснеженной дорогой. Сначала автомобиль врезался в «Ниссан Кашкай», 31-летняя хозяйка которого тоже собиралась свернуть на Зеленую и стояла, пропуская встречные машины.

Ударившись о «Кашкай», автомобиль виновника ДТП отлетел на встречную полосу. Лоб в лоб столкнувшись с «Ленд Крузером», «Прессаж» остановился. А вот развернутый ударом «Ленд Крузер» стал причиной еще ряда столкновений.

Получили повреждения три минивэна, один внедорожник и тягач. Пострадавших в этом ДТП нет. Больше всех переживал виновник аварии — владелец «Прессажа». У него нет полиса ОСАГО.