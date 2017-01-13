Женщина погибла под колесами джипа в Приморье

«Авария произошла в поселке Врангель: 36-летняя женщина за рулём автомобиля Mitsubishi Pajero двигалась со стороны района “Береговая” в направлении “ГПТУ”. При прохождении 166 километра автодороги “Артём-Находка-порт Восточный” автомобилистка поздно заметила женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбила ее», — говорится в сообщении ГИБДД России по Приморскому краю.

В результате удара пострадавшая получила тяжелые травмы, от которых скончалась в машине «Скорой помощи» по дороге в больницу. Возраст погибшей — 42 года. Стаж вождения автомобилистки — 16 лет.

«На месте происшествия сотрудники ГИБДД обнаружили, что дорожная разметка там плохо различима, о чем были составлены соответствующие материалы. По факту ДТП проводится проверка», — говорится в сообщении.