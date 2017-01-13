Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
На войне как на войне: одна история борьбы с раком
Минобороны сообщило об инциденте на борту Ту-154 перед падением
Можно ли «перекормить» ребенка вниманием
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
Человек-тайна. Почему Сергею Королеву не дали Нобелевскую премию12 января 1907 года родился отец советской космической программы Сергей Королёв.
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Собчак впервые показала сына
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
"Давай, щенок!": Джигурда пытался подраться с ведущим в эфире
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
СМИ: у Селены Гомес новый бойфренд
Пресса раскрыла правду о винтовке США, которую выпускает Киев
"Газовое проклятие": СМИ о морозах на Украине
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
14Зима в Северном полушарии
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
1135-летие герцогини Кембриджской
04:55 (мск), источник: ДЕЙТА

Женщина погибла под колесами джипа в Приморье

В Приморье автолюбительница сбила женщину, сообщает ИА «Дейта».

«Авария произошла в поселке Врангель: 36-летняя женщина за рулём автомобиля Mitsubishi Pajero двигалась со стороны района “Береговая” в направлении “ГПТУ”. При прохождении 166 километра автодороги “Артём-Находка-порт Восточный” автомобилистка поздно заметила женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбила ее», — говорится в сообщении ГИБДД России по Приморскому краю.

В результате удара пострадавшая получила тяжелые травмы, от которых скончалась в машине «Скорой помощи» по дороге в больницу. Возраст погибшей — 42 года. Стаж вождения автомобилистки — 16 лет.

«На месте происшествия сотрудники ГИБДД обнаружили, что дорожная разметка там плохо различима, о чем были составлены соответствующие материалы. По факту ДТП проводится проверка», — говорится в сообщении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Банда необычных воров осуждена в Приморье
Доктор Лиза опознана среди жертв катастрофы Ту-154
Обама устроил Байдену сюрприз, вручив ему высшую награду США
Началась единовременная выплата пенсионерам в пять тысяч рублей
США изменили миграционную политику в отношении Кубы
СКР и Генпрокуратура попросили Путина дать денег на квартиры
Журналистку, ударившую сирийского мигранта, осудили на три года
Останки Менгеле стали учебным материалом для студентов
Спорт
«Зенит» занимает 17-е место в Европе по уровню зарплат игроков Петербургский клуб тратит на зарплаты 58% своих доходов
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Определен точный возраст Луны Новые данные были получены после анализа образцов циркона, которые собрали на поверхности Луны участники экспедиции корабля «Аполлон-14»
Кино
Ренате Литвиновой — 50: роли и качества, за которые ее обожают В честь юбилея этой уникальной актрисы и режиссера объясняем, почему никто не может оставаться равнодушным ни к ней, ни к ее киноработам
Недвижимость
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Стоимость коммунальных услуг в России снова выросла
Китайцы скопируют здание МГУ для своего ВУЗа
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео) Фигуристка рада, что старшая дочь является примером для Наденьки.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь