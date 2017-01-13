СКР Приангарья завел уголовное дело на подозреваемого в живодерстве

В Шелеховском районе возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой, сообщили «АиФ-Иркутск» в пресс-службе СКР региона.

Следствие установило, что 3 января мужчина на территории автозаправки города металлургов, с применением садистских методов избил бездомное животное. В результате собака погибла. Позже в интернете появилось видео издевательств над животным.

Подозреваемый в живодерстве был задержан полицейским в кратчайшие сроки. Им оказался 45-летний житель поселка Большой Луг, ранее судимый за убийство. За преступление задержанному может грозить штраф, обязательные или исправительные работы либо арест до 6 месяцев.