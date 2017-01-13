Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вокруг Петербурга появятся несколько новых городов
На войне как на войне: одна история борьбы с раком
«Пособники ИГИЛ»: в МИД осудили действия, связанные с кораблем РФ
Джоли и Питт примирились ради детей
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Собчак впервые показала сына
Давай, щенок: Никита Джигурда подрался с ведущим ток-шоу (видео)
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
"Давай, щенок!": Джигурда пытался подраться с ведущим в эфире
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
СМИ: у Селены Гомес новый бойфренд
Пресса раскрыла правду о винтовке США, которую выпускает Киев
"Газовое проклятие": СМИ о морозах на Украине
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
14Зима в Северном полушарии
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
1135-летие герцогини Кембриджской
05:01 (мск), источник: Baikal-info.ru

Тела трех рабочих и трактор обнаружили на дне Братского водохранилища

Тела трех рабочих и трактор, которые пропали в Братском районе 6 января 2017 года, обнаружили на дне Братского водохранилища в Иркутской области.

Как 13 января «Байкал Инфо» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, тело одного рабочего удалось поднять, поскольку он наполовину выпал из кабины. Кроме того, видно, что внутри кабины находятся тела еще двух рабочих. О судьбе четвертого рабочего спасателям пока ничего не известно.

В пресс-службе также рассказали, что трактор находится на глубине около 40−45 метров, что не позволяет водолазам поднять все тела на поверхность, поскольку допустимая глубина работы для водолазов составляет 12 метров. Было принято решение привлечь к работе специальное оборудование, которое будет установлено на льду рядом с местом провала, после чего с помощью лебедки трактор поднимут на допустимую глубину для водолазов, чтобы они смогли поднять тела рабочих на поверхность.

Напомним, по сообщению портала «Город», 6 января в дежурную часть МУ МВД России «Братское» поступила информация о безвестном исчезновении четверых рабочих ООО «Горизонт», которые выехали на тракторе из поселка Карахун, предположительно, в район залива Большая Тунгуска и перестали выходить на связь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Доктор Лиза опознана среди жертв катастрофы Ту-154
Обама устроил Байдену сюрприз, вручив ему высшую награду США
Началась единовременная выплата пенсионерам в пять тысяч рублей
США изменили миграционную политику в отношении Кубы
СКР и Генпрокуратура попросили Путина дать денег на квартиры
Журналистку, ударившую сирийского мигранта, осудили на три года
Останки Менгеле стали учебным материалом для студентов
Спорт
«Зенит» занимает 17-е место в Европе по уровню зарплат игроков Петербургский клуб тратит на зарплаты 58% своих доходов
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Определен точный возраст Луны Новые данные были получены после анализа образцов циркона, которые собрали на поверхности Луны участники экспедиции корабля «Аполлон-14»
Кино
Ренате Литвиновой — 50: роли и качества, за которые ее обожают В честь юбилея этой уникальной актрисы и режиссера объясняем, почему никто не может оставаться равнодушным ни к ней, ни к ее киноработам
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео) Фигуристка рада, что старшая дочь является примером для Наденьки.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь