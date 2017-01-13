Тела трех рабочих и трактор обнаружили на дне Братского водохранилища
Тела трех рабочих и трактор, которые пропали в Братском районе 6 января 2017 года, обнаружили на дне Братского водохранилища в Иркутской области.
Тела трех рабочих и трактор, которые пропали в Братском районе 6 января 2017 года, обнаружили на дне Братского водохранилища в Иркутской области.
Как 13 января «Байкал Инфо» рассказали в
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Напомним, по сообщению портала «Город», 6 января в дежурную часть МУ МВД России «Братское» поступила информация о безвестном исчезновении четверых рабочих ООО «Горизонт», которые выехали на тракторе из поселка Карахун, предположительно, в район залива Большая Тунгуска и перестали выходить на связь.