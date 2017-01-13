Тела трех рабочих и трактор обнаружили на дне Братского водохранилища

Как 13 января «Байкал Инфо» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, тело одного рабочего удалось поднять, поскольку он наполовину выпал из кабины. Кроме того, видно, что внутри кабины находятся тела еще двух рабочих. О судьбе четвертого рабочего спасателям пока ничего не известно.

В пресс-службе также рассказали, что трактор находится на глубине около 40−45 метров, что не позволяет водолазам поднять все тела на поверхность, поскольку допустимая глубина работы для водолазов составляет 12 метров. Было принято решение привлечь к работе специальное оборудование, которое будет установлено на льду рядом с местом провала, после чего с помощью лебедки трактор поднимут на допустимую глубину для водолазов, чтобы они смогли поднять тела рабочих на поверхность.

Напомним, по сообщению портала «Город», 6 января в дежурную часть МУ МВД России «Братское» поступила информация о безвестном исчезновении четверых рабочих ООО «Горизонт», которые выехали на тракторе из поселка Карахун, предположительно, в район залива Большая Тунгуска и перестали выходить на связь.