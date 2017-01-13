Очередной подросток пропал в Екатеринбурге

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в момент его исчезновения родители работали — в квартире находилась его бабушка. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

В настоящее время на розыск подростка ориентирован личный состав территориальных ОВД.

Приметы разыскиваемого: рост 175 см, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза голубые.

Константин в момент ухода из дома был одет в пуховик черного цвета с капюшоном, серые войлочные сапоги или кроссовки, домашнее трико черного цвета, личных вещей и сотового телефона при себе не имел.

Знающих о местонахождении подростка просят сообщать в отдел полиции № 15 по телефонам: (343) 356−42−15 (дежурная часть), 356−45−74 (80,78) (служба по делам несовершеннолетних) или «02».

Напомним, на днях в Екатеринбурге нашелся пропавший 10 января Иван Ю. Подросток самовольно покинул помещение центра социальной помощи семье и детям «Отрада».