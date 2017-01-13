Житель Прикамья подозревается в незаконном проникновении в дом возлюбленной

22-летний житель посёлка Оверята Краснокамского района ответит в суде за незаконное проникновение в дом бывшей сожительницы. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, инцидент произошёл 6 сентября 2016 года.

«В период времени с 18.00 до 00.00 он выломал замок при входе в дом бывшей сожительницы и незаконно проник в жилище. Утром следующего дня он ушел», — рассказали следователи.

Теперь нарушителя права на неприкосновенность жилища ждёт суд.