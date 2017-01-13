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06:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Полицейские нашли пропавших детей в Приморье

В Приморском крае сотрудники Находкинской и Владивостокской транспортной полиции вернули родителям потерявшихся детей. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на Управление на транспорте МВД России по ДФО.

В дежурную часть Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение от охранника промышленного предприятия, который сообщил, что на проходной к нему обратился 7-летний мальчик и сказал, что потерялся.

Незамедлительно с заявителем и ребенком встретился старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Находкинского линейного отдела майор полиции Владимир Ким. Оказалось, что ребенок плохо разговаривает, назвать свою фамилию и адрес он не смог. Однако в ходе опроса местных жителей сотрудник транспортной полиции все-таки установил место жительства несовершеннолетнего. При встрече с матерью мальчика выяснилось, что ребенок образовательное учреждение не посещает, отстает в развитии, с ее стороны оказывается слабый контроль. Вследствие чего старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Находкинской транспортной полиции майор полиции Владимир Ким за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей составил в отношении женщины протокол об административном правонарушении.

Аналогичный случай произошел на железнодорожной станции Садгород. Рядом с железнодорожным полотном плачущего мальчика лет пяти обнаружила школьница, после чего отвела малыша в здание вокзала и обратилась к кассиру. После полученной от дежурной информации инспекторы по делам несовершеннолетних отправились на место происшествия, где увидели ребенка и растерянную бабушку. В ходе работы выяснилось, что мальчик воспитывается в полной, благополучной семье, которая проживает недалеко от железнодорожной станции Садгород. Бабушка рассказала сотрудникам транспортной полиции детали произошедшего. Она собиралась на прогулку с внуком, одела его, и он вышел в подъезд с собакой, а сама продолжила собираться. Когда женщина вышла на улицу, внука и домашнего питомца она не увидела и сразу обратилась в полицию. С законным представителем ребенка стражи правопорядка провели разъяснительную беседу, а бдительная школьница будет награждена почетной грамотой на торжественной линейке в своем образовательном учреждении.

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