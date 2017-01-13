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06:20 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Дорожники заплатят водителю фуры за ДТП в Красноярском крае

Водитель КамАЗа отсудил 214 тыс. рублей.

Красноярский краевой суд принял решение взыскать с дорожников 214 тыс. рублей в пользу водителя КамАЗа, который слетел в кювет на трассе в Мотыгинском районе. Деньги пойдут на ремонт грузового автомобиля. Материалы дела опубликованы на официальном сайте суда.

В октябре 2015 года на 114 км дороги «Мотыгино — Широкий Лог» фура ехала за снегоуборочной машиной. В какой-то момент водитель погрузчика резко повернул машину, спровоцировав ДТП с грузовиком. От удара КамАЗ слетел в кювет и завалился на бок.

В суде виновник аварии пояснил, что убирал снег с середины дороги. В зеркало заднего вида он увидел КамАЗ, но стал поворачивать в правую сторону, надеясь успеть скинуть снег на обочину.

«В результате аварии у грузовика были повреждены передние бамперы, двери, стекла и фары, четыре противотуманных фонаря, левое и правое боковые крылья, кабина, т.п. Стоимость восстановительного ремонта машины составила 562 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Страховая компания выплатила только 400 тыс. рублей. Чтобы взыскать остальную сумму, водитель фуры обратился в суд. Сначала истцу отказали в выплате компенсации, но затем судья пересмотрел решение и постановил взыскать с дорожников 214 тыс. рублей.

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Дорожники заплатят водителю фуры за ДТП в Красноярском крае
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