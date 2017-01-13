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08:25 (мск), источник: VN.RU

Сотрудника колонии осудили за передачу SIM-карт осужденным

Два года условно и штраф 170 тыс. рублей получил бывший сотрудник исправительной колонии в Новосибирской области за передачу SIM-карт заключенным. Тайна раскрылась во время очередной проверки камер. Заключенный, пойманный с запрещенными предметами, выдал своего благодетеля.

К бывшему сотруднику исправительной колонии в гости теперь заходят судебные приставы. Мужчину признали виновным по статье 290 УК РФ «Получение взятки» после того, как он был уличен в передаче SIM-карт заключенным.

— Будучи младшим инспектором в исправительной колонии, гражданин М. дважды передавал за материальное вознаграждение SIM-карты для сотовых телефонов заключенным. Осознавая коррупционную составляющую в своих действиях, должник передавал арестантам запрещенные предметы, — сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Свою вину по первому эпизоду мужчина признал после того, как во время очередной проверки камер один из заключенных выдал сотовый телефон и комплект SIM-карт, показав на гражданина М.

Суд приговорил опального инспектора к двум годам лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности и штрафу 170 тыс. рублей. Судебные приставы разъяснили должнику, что в случае задержки с оплатой условное наказание могут заменить на реальное, что мотивировало его быстро погасить задолженность.

Отметим, что в начале 2017 года Минюст России сообщил о новых правилах распорядка в колониях и тюрьмах. В частности, расширен перечень платных услуг, которыми вправе пользоваться заключенные. В списке разрешенного: фотосессии, дополнительные консультации врачей из гражданских больниц, протезирование зубов, химчистка и многое другое.

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