Самолет из Дубая экстренно сел в Челябинске из-за неполадок на борту
За пассажирами, не долетевшими до Екатеринбурга, направлены три автобуса.
За пассажирами, не долетевшими до Екатеринбурга, направлены три автобуса.
Жители Екатеринбурга не долетели до дома
В четверг, 12 января, около 19.35 в аэропорту Челябинска совершил вынужденную посадку Boeing 737−800 авиакомпании FlyDubai, следовавший из Дубая в Екатеринбург. На борту находилось семь членов экипажа и 170 авиапассажиров. Диспетчер сообщил, что аэропорт «Кольцово» не смог принять воздушное судно по причине тяжелых метеоусловий.
«При заходе на посадку командир воздушного судна доложил о вероятности возникновения технических неполадок на борту самолета, после чего в аэропорту Челябинска была поднята тревога с оперативным выездом соответствующих служб и подразделений. Посадка воздушного судна прошла без происшествий, все соответствующие мероприятия были проведены в штатном режиме. Авиапассажирам было предоставлено горячее питание и места для размещения в гостинице», — рассказала
Как выяснилось, многие пассажиры оказались жителями Челябинска и Челябинской области. За туристами из Екатеринбурга авиакомпания направила три автобуса.
По одной из версий, причиной экстренной посадки стали проблемы с закрылками самолета. Посадочная полоса челябинского аэропорта оказалась более пригодной для маневра, чем Кольцово, поэтому экипаж решил не рисковать.