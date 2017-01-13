Самолет из Дубая экстренно сел в Челябинске из-за неполадок на борту

Жители Екатеринбурга не долетели до дома из-за неполадок на борту самолета авиакомпании FlyDubai — воздушное судно совершило внеплановую посадку в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В четверг, 12 января, около 19.35 в аэропорту Челябинска совершил вынужденную посадку Boeing 737−800 авиакомпании FlyDubai, следовавший из Дубая в Екатеринбург. На борту находилось семь членов экипажа и 170 авиапассажиров. Диспетчер сообщил, что аэропорт «Кольцово» не смог принять воздушное судно по причине тяжелых метеоусловий.

«При заходе на посадку командир воздушного судна доложил о вероятности возникновения технических неполадок на борту самолета, после чего в аэропорту Челябинска была поднята тревога с оперативным выездом соответствующих служб и подразделений. Посадка воздушного судна прошла без происшествий, все соответствующие мероприятия были проведены в штатном режиме. Авиапассажирам было предоставлено горячее питание и места для размещения в гостинице», — рассказала пресс-секретарь Международного аэропорта «Челябинск» Екатерина Дерябина.

Как выяснилось, многие пассажиры оказались жителями Челябинска и Челябинской области. За туристами из Екатеринбурга авиакомпания направила три автобуса.

По одной из версий, причиной экстренной посадки стали проблемы с закрылками самолета. Посадочная полоса челябинского аэропорта оказалась более пригодной для маневра, чем Кольцово, поэтому экипаж решил не рисковать.