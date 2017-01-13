Неисправный счетчик погубил двух хабаровчанок
Когда обычная бытовая неисправность становится причиной трагической гибели двух человек, даже опытные следователи не сдерживают эмоций, пишет ИА Дейта.
Когда обычная бытовая неисправность становится причиной трагической гибели двух человек, даже опытные следователи не сдерживают эмоций, пишет ИА Дейта.
Днем 12 января в квартире двухэтажного дома в Кировском районе Хабаровска произошёл пожар. После тушения на пепелище были обнаружены тела двух женщин.
Экспертиза установила, что это хозяйки жилья — мать (1956 г. р.) и ее дочь (1978 г. р.). При осмотре тел внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, причиной пожара стал неисправный электросчётчик, а женщины отравились угарным газом.
Следователи СКР по Хабаровскому краю ведут проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина смерти женщин. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.