Неисправный счетчик погубил двух хабаровчанок

Днем 12 января в квартире двухэтажного дома в Кировском районе Хабаровска произошёл пожар. После тушения на пепелище были обнаружены тела двух женщин.

Экспертиза установила, что это хозяйки жилья — мать (1956 г. р.) и ее дочь (1978 г. р.). При осмотре тел внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, причиной пожара стал неисправный электросчётчик, а женщины отравились угарным газом.

Следователи СКР по Хабаровскому краю ведут проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина смерти женщин. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.