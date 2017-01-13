В Омске ДТП перекрыло дорогу трамваям и легковушкам
В популярном паблике «ЧП Омск» опубликована фотография от очевидца, сделанная в Центральном округе.
В популярном паблике «ЧП Омск» опубликована фотография от очевидца, сделанная в Центральном округе.
На снимке видны последствия ДТП,
«Ул. Орджоникидзе. Вся полоса от 9 северной в сторону 7 северной перекрыта. Трамваи тоже», — гласит надпись к фотографии.
Комментаторы уже возмутились, что виновник аварии мог сфотографировать повреждения и место ДТП и освободить проезжую часть.