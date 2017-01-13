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08:17 (мск), источник: СуперОмск

В Омске ДТП перекрыло дорогу трамваям и легковушкам

В популярном паблике «ЧП Омск» опубликована фотография от очевидца, сделанная в Центральном округе.

На снимке видны последствия ДТП, из-за которого оказалась заблокирована проезжая часть.

«Ул. Орджоникидзе. Вся полоса от 9 северной в сторону 7 северной перекрыта. Трамваи тоже», — гласит надпись к фотографии.

Комментаторы уже возмутились, что виновник аварии мог сфотографировать повреждения и место ДТП и освободить проезжую часть.

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