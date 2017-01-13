Красноярцы ищут проводника поезда, спасшего жизнь пассажирке

Красноярцы пытаются через социальные сети найти проводника поезда «Красноярск-Москва», который спас жизнь одной из пассажирок. Сотрудник РЖД обратил внимание на женщину и своевременно вызвал скорую помощь на станцию Екатеринбург. Историю о «спасителе» из поезда рассказали близкие знакомые потерпевшей.

По словам очевидцев, инцидент произошел в ночь на 24 декабря в вагоне № 13 поезда «Енисей». Пассажирку удалось спасти благодаря своевременно оказанной помощи. Что именно случилось с женщиной, в тексте не указывается.

«Хотим найти его, расспросить и в ноги поклониться за его профессионализм и человечность!», — написал автор поста.

Знакомые рассказали, что они обращались в приемную железнодорожников, но там сообщили, что личные контакты сотрудников им давать запрещено. Теперь благодарные красноярцы пытаются найти проводника через социальные сети.