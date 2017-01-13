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06:53 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцы ищут проводника поезда, спасшего жизнь пассажирке

Знакомые женщины пытаются найти мужчину через социальные сети.

Красноярцы пытаются через социальные сети найти проводника поезда «Красноярск-Москва», который спас жизнь одной из пассажирок. Сотрудник РЖД обратил внимание на женщину и своевременно вызвал скорую помощь на станцию Екатеринбург. Историю о «спасителе» из поезда рассказали близкие знакомые потерпевшей.

По словам очевидцев, инцидент произошел в ночь на 24 декабря в вагоне № 13 поезда «Енисей». Пассажирку удалось спасти благодаря своевременно оказанной помощи. Что именно случилось с женщиной, в тексте не указывается.

«Хотим найти его, расспросить и в ноги поклониться за его профессионализм и человечность!», — написал автор поста.

Знакомые рассказали, что они обращались в приемную железнодорожников, но там сообщили, что личные контакты сотрудников им давать запрещено. Теперь благодарные красноярцы пытаются найти проводника через социальные сети.

Добавим, что в комментариях автору поста посоветовали лично обратиться в виртуальную приемную РЖД и рассказать им историю спасения. Интернет-пользователи уверены, что после этого проводник первым выйдет на связь.

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