Красноярцы ищут проводника поезда, спасшего жизнь пассажирке
Знакомые женщины пытаются найти мужчину через социальные сети.
Знакомые женщины пытаются найти мужчину через социальные сети.
Красноярцы пытаются через социальные сети найти проводника поезда «Красноярск-Москва», который спас жизнь одной из пассажирок. Сотрудник РЖД обратил внимание на женщину и своевременно вызвал скорую помощь на станцию Екатеринбург. Историю о «спасителе» из поезда рассказали близкие знакомые потерпевшей.
По словам очевидцев, инцидент произошел в ночь на 24 декабря в вагоне № 13 поезда «Енисей». Пассажирку удалось спасти благодаря своевременно оказанной помощи. Что именно случилось с женщиной, в тексте не указывается.
«Хотим найти его, расспросить и в ноги поклониться за его профессионализм и человечность!», — написал автор поста.
Знакомые рассказали, что они обращались в приемную железнодорожников, но там сообщили, что личные контакты сотрудников им давать запрещено. Теперь благодарные красноярцы пытаются найти проводника через социальные сети.
Добавим, что в комментариях автору поста посоветовали лично обратиться в виртуальную приемную РЖД и рассказать им историю спасения.