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06:58 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сотрудник хабаровского банка, обманувший учреждение на 900 тысяч, задержан в Краснодаре

Работая специалистом по оценке кредитных рисков, мужчина взял ссуду на покупку автомобиля, но деньги впоследствии он не вернул.

Хабаровск, 13 января, AmurMedia.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску задержали бывшего работника банка, который нанес кредитному учреждению ущерб в сумме порядка 900 тысяч рублей. В правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве обратились представители одного из банков. Кредитная организация понесла убытки в сумме порядка 900 тысяч рублей от противоправных действий своего сотрудника, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Установлено, что злоумышленник, работая специалистом по оценке кредитных рисков, взял ссуду на покупку автомобиля. По условиям кредитного договора иномарка до полного расчета между сторонами должна была находиться у банка в качестве залога.

Однако через месяц после приобретения транспортного средства подозреваемый продал его. Кредитную организацию он об этом в известность не поставил, вырученные деньги в счет оплаты долга не внес. Похитив деньги, злоумышленник уволился из банка и переехал на постоянное место жительство в другой регион.

УМВД России по г. Хабаровску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и их коллеги из уголовного розыска отдела полиции № 9 УМВД России по г. Хабаровску задержали 34-летнего подозреваемого в Краснодаре. Он дал признательные показания. Похищенные мошенническим путем денежного средства злоумышленник потратил на личные нужды. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного противоправного деяния.

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