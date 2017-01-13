Из Омска пытались вывезти 20 тонн ценных биоресурсов

Специалисты Управления Россельхознадзора пресекли незаконный вывоз 20 тонн водных биологический ресурсов. Ценный груз пытались вывезти из России в соседнюю Республику Казахстан.

Во время досмотра было выявлено, что в полуприцепе автомобиля находится 20 тонн цист артемии, перевозимых в полипропиленовых мешках. Перевозчик предоставил сопроводительные документы, однако они были признаны недействительными, поскольку были выданы с нарушениями норм законодательства ЕАЭС.

Из-за проблем с документами, специалисты Управления Россельхознадзора задержали груз, а перевозчика оштрафовали. Цисты артемии оставили на территории России и запретили ввозить в Казахстан.

Справка: яйца рачка Артемия салина — первоклассный, высокопитательный корм для молоди всех видов рыб, креветок, аквариумных рыбок, промышленных рыб (осетр, карп, форель, лосось и т.д). Этот продукт животного происхождения добывается в экологически чистых солёных озёрах Сибири.

Использование цист артемии при откорме птицы способствует улучшению биологической ценности мяса цыплят-бройлеров.

Кроме того, цисты артемии широко используются в косметологии для регенерирующего и стимулирующего воздействия на клетки кожи.