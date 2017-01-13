Из Омска пытались вывезти 20 тонн ценных биоресурсов
Документы на цисты артемии оказались недействительными.
Документы на цисты артемии оказались недействительными.
Специалисты Управления Россельхознадзора пресекли незаконный вывоз 20 тонн водных биологический ресурсов. Ценный груз пытались вывезти из России в соседнюю Республику Казахстан.
Во время досмотра было выявлено, что в полуприцепе автомобиля находится 20 тонн цист артемии, перевозимых в полипропиленовых мешках. Перевозчик предоставил сопроводительные документы, однако они были признаны недействительными, поскольку были выданы с нарушениями норм законодательства ЕАЭС.
Справка: яйца рачка Артемия салина — первоклассный, высокопитательный корм для молоди всех видов рыб, креветок, аквариумных рыбок, промышленных рыб (осетр, карп, форель, лосось и т.д). Этот продукт животного происхождения добывается в экологически чистых солёных озёрах Сибири.
Использование цист артемии при откорме птицы способствует улучшению биологической ценности мяса
Кроме того, цисты артемии широко используются в косметологии для регенерирующего и стимулирующего воздействия на клетки кожи.